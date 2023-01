Joven revela que sus papás son primos, y ventila algunos ´secretos´

Ciudad de México. - Una joven hizo explotar la red social Twitter luego de que confesara que uno de los momentos que la mantienen humilde en la vida es el hecho de ser hija de padres que son primos.

Si bien solo fue una pequeña línea la que escribió, fue suficiente para que reuniera más de 30 mil "me gusta" y más de 400 comentarios de personas que reaccionaron de diferente manera.

Gran parte de los usuarios, confundidos, le preguntaron a la a la joven algunos detalles que siempre despiertan la curiosidad de las personas que interactúan con individuos que tienen una relación sentimental con alguno de sus parientes.

Y ella, con mucha disponibilidad, respondió algunos sin tapujos, y destacó que tiene problemas mentales, pero no ahondó en el tema.

También indicó que no padece ningún tipo de problema físico, y además de autodenominarse como una persona bonita, aclaró que no luce el mismo apellido en dos ocasiones.

"Ya los vi pidiéndome contexto jajaja pues que contexto quieren, mis papás están emparentados, sí tengo problemas mentales, no tengo problemas físicos (salí bonita) no me apellido igual dos veces Jjaja que más quieren saber o qué", escribió.

Los "secretos" de la usuaria no terminaron ahí, ya que también se dijo desinteresada en la oportunidad de ser madre, pero no por miedo a que uno de sus hijos nazca con alguna dificultad de salud, sino porque no cuenta con el poder económico suficiente para mantenerlo.

"No pienso tener hijxs, no por esto sino xq no tengo un peso", afirmó.

Por último, la joven aseguró que es de Puebla y no de Monterrey, como algunos usuarios supusieron cuando leyeron su confesión.

Recordemos que en redes sociales es muy popular el chiste que habla que en Nuevo León son comunes las relaciones sentimentales entre personas que comparten espacio en el mismo árbol genealógico.