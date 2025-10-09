Justin Bieber baila con mariachi en lanzamiento de SKYLRK

¡Justin hermano, ya eres mexicano! Pone mariachi a bailar a Justin Bieber en lanzamiento de su marca de ropa. Justin Bieber está causando fascinación, luego de que se viralizara un video donde aparece bailando mientras un mariachi toca a su alrededor. Esta no sería la primera vez que el cantante recurre a la música tradicional mexicana para amenizar algunos de sus eventos; en esta ocasión disfrutó de una de las canciones más típicas de don Vicente Fernández, "Hermoso cariño".

Este martes se llevó a cabo un evento promocional de SKYLRK, la marca de ropa que el cantante lanzó en julio pasado, luego de poco más de dos años de que concibiera la idea de crear su propia firma, característica por su estilo "streetwear".

Y Bieber realizó un evento para el posicionamiento de su marca, por lo que reunió a varias personalidades, como el productor musical Juicewerks, quien se encargó de la música que se reprodujo en el interior de los SRGN Studios, esto antes de que un grupo de mariachis se presentase frente a él y sus invitados.