KPop Demon Hunters: un año de éxito en Netflix

¡Histórico! Logra KPop Demon Hunters permanecer 52 semanas en el Top 10 de Netflix.

La película animada Kpop Demon Hunters cumplirá el sábado un año de su estreno en Netflix, y precisamente en su primer aniversario la compañía de streaming celebra que la cinta ha permanecido en su top desde su llegada hasta ahora.

¿Qué celebra KPop Demon Hunters?

En una charla con Variety los creativos detrás de la cinta musical celebraron el hecho de que la historia sea del gusto a nivel mundial y haya mostrado en cada país ser de los contenidos favoritos por tanto tiempo. "Cuando Chris Appelhans y yo la estábamos creando, esperábamos que conectara con el público, pero ver a fans de todo el mundo —desde Seúl hasta Brasil y Los Ángeles— adoptando a estos personajes, creando su propio arte y viviendo en este universo ha sido un sueño. Ya no es solo una película; se ha convertido en una comunidad global", dijo la guionista y directora al medio estadounidense.

La historia que trajo a la cultura pop los personajes de Rumi, Zoey, Mira y Jinu logró llegar a algunas salas de cines, además de que sin importar el idioma su soundtrack se convirtió en el favorito. Para el público mexicano la película fue llamada Las Guerreras Kpop, nombre con el que también conquistó a chicos y grandes.

Desde su debut la película sigue batiendo récords y haciendo historia, incluyendo convertirse en la película más vista de Netflix y ganar el premio Oscar y el Grammy a la Mejor Canción Original por Golden, convirtiéndose así en la primera canción de K-pop en ganar un Oscar. La composición de la canción estuvo a cargo por la misma intérprete EJAE junto a Mark Sonnenblick, IDO, 24 y el productor musical Teddy.