Grammy 2027: Mejor Canción Latina y pop asiático destacan en nuevas categorías

Un revuelo causó la confirmación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, debido a que para la próxima edición de los Grammy debutarán cinco nuevas categorías, entre las que destacan Mejor Interpretación de Pop Asiático y Mejor Canción Latina, algo que para algunos tiene un doble sentido.

"El extraordinario crecimiento que se ve en la música", destacando que "los cambios hechos por los miembros de la Recording Academy hablan de la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean", dijo Harvey Mason Jr. en un comunicado.

Las cinco nuevas categorías son: Mejor Interpretación de Pop Asiático, Mejor Interpretación de R&B en Dúo o Grupo, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Folk Tradicional y Mejor Canción Latina.

¿Qué pasó en los Grammy?

Llama la atención la nueva categoría de Mejor Canción Latina, que premiará a las canciones en las que el español predomine, con más del 51 por ciento de la letra, confirmando que este idioma tiene cada vez más presencia en el panorama musical internacional.

Esta nueva categoría aparece después de que el puertorriqueño Bad Bunny hiciera historia en la edición 68 de los Grammy al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Álbum del Año con un disco íntegramente en español.

La Academia de la Grabación ya no solo depende de los Latin Grammy para valorar la música en este idioma, sino que añade una nueva categoría a las ya existentes: Mejor Álbum de Pop Latino, Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida la tejana), Mejor Álbum de Jazz Latino, Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo y Mejor Álbum de Música Tropical Latina.