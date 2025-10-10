Contactanos
Octavio Arroyo, el médico influencer que expuso la trama con Electrolit

Octavio Arroyo, conocido como Mr Doctor, revela la trama con Electrolit y su historia como influencer.

Por Staff / La Voz - 10 octubre, 2025 - 10:27 a.m.
Octavio Arroyo, el médico influencer que expuso la trama con Electrolit

¿Quién es Mr Doctor? Octavio Arroyo, el médico influencer exhibió la trama Electrolit Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr Doctor, es el médico e influencer que exhibió toda la trama con Electrolit.

Mr Doctor se viralizó luego de que estuvo en una batalla legal contra la grafóloga Maryfer Centeno -de 35 años de edad- donde, meses después, ambos lograron llegar a un acuerdo.

¿Quién es Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr Doctor?

Octavio Arroyo es un médico originario de Puebla; también es influencer y conocido por tener un canal en YouTube llamado Mr Doctor.Se ha dado a conocer por su podcast donde habla de los padecimientos de algunos famosos y debate sobre algunos métodos cuestionables de sanación.

Mr Doctor fue el médico que, en su momento, sacó a la luz el caso de Marilyn Cote, y había enfrentado una demanda de Maryfer Centeno.

En ese momento, el médico señaló a Maryfer Centeno de "charlatana", debido a los métodos e información que propaga a la audiencia en los diferentes medios a los que ella tiene acceso.

Lo cual desató una serie de declaraciones de las dos partes, así como de seguidores tanto de Mr Doctor, como de la grafóloga.

