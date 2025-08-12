Sony enfrenta denuncia ante Profeco por mostrar precios en dólares en PlayStation Store

Ciudad de México – Un usuario mexicano ha presentado una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de Sony, señalando irregularidades en la forma en que la PlayStation Store muestra sus precios en México. La denuncia argumenta que la tienda digital de Sony presenta los costos en dólares estadounidenses y no en pesos mexicanos, lo que —según el denunciante— va en contra de la normativa aplicable al comercio dentro del país.

El consumidor explicó que esta práctica genera confusión y afecta la transparencia en las transacciones, ya que el monto final, con impuestos incluidos, no se muestra sino hasta el momento de efectuar el pago. De acuerdo con el usuario, esto impide a los compradores conocer el verdadero costo de los productos desde el inicio.

La denuncia fue acompañada de capturas de pantalla y publicada también en un foro de Reddit, donde el consumidor expone sus argumentos. Entre ellos, destaca que otras plataformas similares como las tiendas digitales de Xbox y Nintendo sí presentan los precios en pesos mexicanos y con los impuestos ya añadidos, lo que —según su postura— respeta los derechos del consumidor.

Como ejemplo específico, el denunciante comparó el precio de la "Edición Superciudadanos" del videojuego Helldivers 2, un título publicado por la misma Sony. En Xbox, el juego aparece con un precio final de $999 MXN, mientras que en PlayStation Store se ofrece a $59.99 USD. Una vez sumado el 16% de IVA, el total asciende a $69.59 USD, lo que, según el tipo de cambio mencionado por usuarios, equivale a aproximadamente $1,305.59 MXN. Esto implicaría un sobreprecio de alrededor del 30%.

El consumidor señala que espera una intervención por parte de Profeco para proteger los intereses de los usuarios mexicanos, al considerar que Sony incumple las disposiciones que regulan la presentación de precios en el país.