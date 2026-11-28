CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La creación de stickers con sonido y movimiento se ha convertido en una de las tendencias más populares entre los usuarios de WhatsApp, impulsada por las recientes herramientas de edición integradas en la plataforma de mensajería y por aplicaciones complementarias que permiten acompañar las pegatinas con fragmentos de audio.

De acuerdo con reportes especializados en tecnología, los usuarios aprovechan esta función para compartir reacciones humorísticas, fragmentos de videos virales y saludos temáticos durante la temporada decembrina. Para acceder a las opciones más recientes del editor interno, es indispensable contar con la última versión oficial de WhatsApp instalada en dispositivos Android o iOS.

La nueva función de WhatsApp permite crear stickers animados con audio.

El procedimiento mediante el editor nativo parte de la herramienta que ya permitía convertir videos de la galería en stickers animados, a la cual se suma la posibilidad de conservar o vincular el sonido del clip. Para elaborarlos, el usuario debe ingresar a cualquier conversación dentro de la aplicación, abrir la bandeja de pegatinas y pulsar la opción de creación. Posteriormente, debe seleccionar el video deseado desde la galería del teléfono, recortar el fragmento específico y ajustar el encuadre visual del sticker. Antes de finalizar, es necesario verificar que el ícono de sonido esté activado en la barra de edición y presionar el botón de envío para compartirlo en el chat.

Los usuarios comparten reacciones humorísticas con stickers de audio en WhatsApp.

Además de extraer el audio directamente de un archivo de video, la plataforma ofrece alternativas para personalizar las pegatinas con grabaciones propias. Durante el proceso de edición o envío vinculado, el usuario puede mantener presionado el ícono del micrófono para registrar una frase o efecto sonoro que acompañará a la imagen seleccionada.

Quienes prefieren utilizar paquetes temáticos prediseñados pueden recurrir a aplicaciones gratuitas disponibles en Google Play Store y App Store. Estas plataformas permiten elegir plantillas animadas o cargar fotografías propias, eliminar el fondo de manera automática, añadir texto y exportar la colección mediante el botón de integración directa con WhatsApp. Debido a que el formato tradicional de pegatinas tiene limitaciones técnicas para reproducir audio de forma independiente, la mayoría de estas aplicaciones incorporan un comando paralelo que permite enviar la pista sonora inmediatamente después de la imagen dentro de la conversación.

Especialistas advierten sobre riesgos al descargar aplicaciones externas para stickers.

Ante el auge de esta tendencia, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre los riesgos de descargar herramientas desde sitios web externos o instalar versiones modificadas de la plataforma, como WhatsApp Plus. Meta prohíbe de manera estricta el uso de clientes no autorizados debido a que comprometen el cifrado de extremo a extremo y exponen los datos personales, lo que puede derivar en la suspensión temporal o el bloqueo permanente de la cuenta.

Los expertos recomiendan verificar siempre que las aplicaciones complementarias provengan de tiendas oficiales, revisar los comentarios de otros usuarios y denegar permisos innecesarios, como el acceso a la lista de contactos o a los mensajes privados, garantizando así la privacidad del dispositivo.