Sufre abogado sangrient4 caída

MONCLOVA, COAH.— Una aparatosa caída dejó gravemente lesionado a un conocido abogado la noche de este jueves, luego que perdió el equilibrio mientras intentaba cruzar la calle Aldama, en la Zona Centro, provocando una movilización de cuerpos de emergencia ante el temor inicial de que hubiera sido atropellado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, a la altura del cruce con la calle Jesús Silva, donde Vinicio , intentaba atravesar la vialidad, cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y cayó de forma violenta contra el pavimento. Entre las pertenencias del lesionado, se encontraba una lata de cerveza.

El impacto fue tan fuerte que el hombre sufrió múltiples heridas en el rostro, quedando tendido sobre el asfalto en medio de un charco de sangre, lo que generó alarma entre comerciantes y automovilistas que presenciaron la escena. Algunos conductores detuvieron su marcha para auxiliarlo, mientras uno de ellos colocó su vehículo a modo de protección para evitar que fuera arrollado por el tráfico, lo que originó la confusión inicial sobre un posible atropellamiento.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte, entrevistándose con testigos, quienes confirmaron que el lesionado había caído por sí solo. Minutos después, conocidos del abogado llegaron al lugar y lograron contactar a su esposa, quien acudió de inmediato para acompañarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado y, tras valorar la gravedad de las heridas faciales, determinaron su traslado a las instalaciones de la benemérita institución, donde quedó bajo atención médica especializada.

Detalles confirmados

El propio afectado descartó haber sido embestido por algún vehículo, confirmando que todo ocurrió tras perder el equilibrio al cruzar la calle. Autoridades municipales tomaron conocimiento de lo sucedido y confirmaron que no hubo participación de terceros en el incidente.