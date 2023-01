"Ni quien les vaya a pagar"

NUEVA ROSITA, COAH. - Como medida de presión usuarios de Simas realizarán una huelga de pago por la falta del servicio desde hace quince días, como si esto fuera poco los recibos de agua potable están por las nubes a pesar de que no cuentan con el vital líquido.

También lee: ¿Qué días no se trabajará en 2023?

La mayoría de las familias afectadas se niegan a cubrir el adeudo contraído el pasado mes de diciembre, el cobro es por el servicio que les fue suspendido desde hace más de quince días y hasta la fecha no cuentan al cien por ciento con agua potable.

"No les vamos a pagar por un servicio que no nos están dando", expresó María de Jesús Rodríguez quien señaló que no saldará su adeudo hasta que cuente con agua potable las 24 horas del día por el resto de la semana, en esta misma situación están los demás usuarios que carecen del vital líquido.

La entrevistada agregó que se unirán a los afectados del municipio de Sabinas de esta forma presionaran a Simas para que les suministren el vital líquido, además ubicarán las válvulas para abrirlas y contar con el servicio que creen que es la solución.

Cada vez son más las colonias afectadas por la falta de agua potable que supuestamente el servicio se reanudará el próximo martes, por lo pronto los usuarios que no cuentan con el vital líquido estarán el próximo lunes en la oficina Regional de SIMAS en busca de una respuesta positiva a sus demandas.