Toman a MIMOSA

MINERAL DE PALAÚ.- Debido al incumplimiento de pagos por concepto de indemnización convenida entre patrón y empleados, ex trabajadores de lo que fue la antigua mina VII ubicada en Minas de Barroterán, se manifestaron la mañana de ayer en el exterior de oficinas generales de MIMOSA.

Una de las personas inconformes de nombre Hugo Ricardo Almanza Carrizales mencionó que con fecha 14 de julio del 2022 acudieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para mediante audiencia dar por terminada de forma voluntaria la relación de trabajo, lo anterior a través de convenio, acordando recibir pagos parciales de prestaciones convenidas algunos por la cantidad de 19 mil 113 pesos y en base a la antigüedad de cada trabajador.

Los pagos se realizarían mediante transferencia bancaria en 13 parcialidades de acuerdo al calendario de pagos obteniendo 134 días de salario por una sola vez como indemnización, 34 días de salario por año de servicios prestado de fecha a fecha en los que se incluye el pago de la prima de antigüedad confirme al Art. 162 de la LFT, vacaciones y prima vacacional proporcionales, ahorro por parte de la empresa, aguinaldo proporcional y compensación de ISR.

Hoy nos faltan por recibir 7 pagos, desfasándose la empresa en los anteriores depósitos bancarios lo cual ya nos tiene desesperados puesto que tenemos familias que mantener y hay deudas por cubrir, refirió el ex minero.

Cabe señalar son 200 ex trabajadores que atraviesan por la misma situación aseverando el entrevistado que están conscientes de la crisis que impera tanto en AHMSA como MINOSA sin embargo ellos solo exigen sus derechos.

La mañana de ayer dialogaron con el Lic. Francisco Rojas, Arsenio Sánchez y Pedro Reina los cuales les informaron que la empresa no tiene dinero, que esperen contar con cierto recurso para poder hacer frente a los adeudos que tienen con quienes laboraron para la Mina VII adherida a lo que fue la Sección 303 de Barroterán.

"Háganle como puedan aquí no hay dinero", nos dicen los representantes de MIMOSA mencionó por su parte Don Ricardo Cruz el cual señaló nos dicen que no hay dinero y se excusan en eso sin darnos una solución por lo cual pedimos al resto de quienes fueron nuestros compañeros no apoyen para lograr nuestro cometido".