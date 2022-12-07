“Nos dejaron solas”: aseguran viudas de mineros de El Pinabete

SABINAS, COAH. Más de un mes tienen las viudas del pozo minero El Pinabete que no reciben el salario semanal de los obreros que aun no son rescatados, ahora se encuentran en la incógnita si les van a entregar el aguinaldo que les correspondía a sus familiares.

El grupo de viudas se asesoran con sus abogados para que las ayude a promover esta prestación de la cual gozaban sus esposos y concubinos año tras año y que por ley les pertenece.

Martha Huerta concubina de Sergio Cruz, reconoció que están enfrentando una serie de problemas legales como la pensión del seguro social por la falta de certificado de defunción que es uno de los requisitos primordiales para realizar el trámite.

"Mientras no haya cuerpo, no hay certificado de defunción por lo que estamos en el limbo, esperemos que los trabajos de rescate de los diez mineros concluyan en el tiempo indicado para realizar dichos trámites, me duele pero se que mi esposo no está vivo" dijo la entrevistada.

Agregó que ya se interpusieron denuncias por los delitos que resulten que pudieran ser homicidio por culpa por las condiciones en que se encontraba el pozo minero, sin embargo serán las autoridades quienes determinarán la clasificación jurídica que se vaya a formular.

Martha Huerta cuenta con un negocio de venta de ropa de segunda mano para obtener los recursos necesarios y poder sobresalir mientras que se resuelva la situación, el finiquito que recibió esta depositado en banco por lo tanto no puede disponer por el régimen que solicitó que sea a plazo.