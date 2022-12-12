Presentarán Caravana de talento en Sabinas

Sabinas, Coahuila.- La Secretaría de Cultura de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado con el gobierno municipal de Sabinas, llevarán a cabo la presentación de la caravana de talento coahuilense Mejora con tu Cultura, este próximo lunes 12 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en las plazas gemelas, entre río Mississippi y río Nazas de la colonia Infonavit en Sabinas.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

La alcaldesa Diana Haro Martínez, señaló que en este municipio la invitación es para que las familias puedan aprovechar los talleres y cuentacuentos con la maestra Fide y Yuvisela Muñoz, así como la presentación de cuadros de danza por el ballet folklórico Ilhuitzintli de Gabriela González; para Los amantes de la música vernácula estará el cantante Leonel Oropeza y aquellos que disfrutan del baile la banda Kañon.

Agradeció la coordinación existente entre el gobierno de Coahuila que representa el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de las diferentes dependencias que ha mantenido un constante acercamiento con el municipio de Sabinas y la presentación de esta caravana de talento Coahuilense Mejora con tu Cultura, es una muestra de eso.