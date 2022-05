Molesto Eduin Caz tras destrozos en su departamento de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, Eduin Caz, mostró los destrozos que hicieron en su casa y aseguró que él es muy especial en esas cosas.

Así mismo, el vocalista del Grupo Firme se mostró muy molestó y decepcionado luego de visitar su departamento en Mazatlán, Sinaloa, y encontrarse con los destrozos que había en el lugar, que anteriormente habría prestado a familiares y amigos que se encuentran de visita en esa ciudad.

"Hola, familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío: Todos los familiares y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero esto ya está roto, me dejan todo desordenado", mencionó.

También lee: Creo algo malo le pasó a Cris: mamá

#Hilo Eduin Caz harto de prestar su departamento en #Mazatlan parte 1 pic.twitter.com/VoPZZrNhWz — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

Y es que, a través de varias tomas, se puede observar una persiana maltratada por lo que dijo que él es muy especial con sus cosas, ya que "nadie me ha regalado nada".

Por su parte, aseguró que: "evítenme la pena de que les diga que no, cuando me pidan el departamento porque ya no se los voy a prestar".