Juan Pablo Téllez, monclovense brilló en su debut

La temporada 2021 de Liga Mexicana de Beisbol fue un sueño para el debutante de Monclova, Juan Pablo Téllez, perteneciente a los Acereros de Monclova estuvo participando en la vía del préstamo con el Águila de Veracruz, en una temporada de ensueño para el monclovense fue lo que vivió ya que tuvo la fortuna de haber participado en postemporada junto a su equipo.

En redes sociales expresó su sentir por la buena temporada que tuvo.

"Se acabó mi primera temporada y play off en LMB, muy agradecido con todas las personas que me apoyaron, siempre mi novia, mi familia y amigos que estuvieron, muchas gracias a la directiva de Águilas por la oportunidad que me brindaron para estar en el puerto en mi temporada de debut, una temporada de altas y bajas, pero siempre manteniéndonos fuertes, gracias a toda la afición de Veracruz por todo el apoyo, la gloria es de Dios". Finalizó.

