Qatar 2022: se definieron los rivales que enfrentará México rumbo al mundial

Serán ocho las naciones que competirán por conseguir uno de los tres boletos mundialistas

La noche de este martes 15 de junio se definió el Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, es decir, México ya conoce a los rivales que enfrentará para poder ganarse un boleto a la justa mundialista.

Basándonos en las nuevas modificaciones que hizo la confederación, en esta nueva edición eliminatoria estarán en juego 3 boletos al mundial. Las selecciones que ya estaban clasificadas al Octagonal eran México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Los conjuntos restantes saldrían de los encuentros entre Canadá vs Haití, Panamá vs Curazao y El Salvador vs San Cristóbal y Nieves.

Al final los resultados quedaron de la siguiente manera: los canadienses eliminaron a Haití con un marcador de (3-0); Panamá empató a cero goles contra Curazao y El Salvador se impuso ante San Cristóbal y Nieves (2-0).

Los participantes del Octagonal Final son:

* México

* Estados Unidos

* Costa Rica

* Jamaica

* Honduras

* Canadá

* El Salvador

* Panamá

HORARIOS Y FECHAS DE MÉXICO

En 2021

México vs. Jamaica | 2 de septiembre

Costa Rica vs. México | 5 de septiembre

Panamá vs México | 8 de septiembre

México vs. Canadá | 7 de octubre

México vs. Honduras | 10 de octubre

El Salvador vs. México | 13 de octubre

Estados Unidos vs. México | noviembre (día no definido)

Canadá vs. México | noviembre (día no definido)

En 2022

Jamaica vs. México | 27 de enero

México vs. Costa Rica | 30 de enero

México vs. Panamá | 2 de febrero

México vs. Estados Unidos | 24 de marzo

Honduras vs. México | 27 de marzo

México vs. El Salvador | 29 de marzo